Защитник сборной Узбекистана Ашурматов: «Я бы на месте России не перешел в АФК»

Защитник «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов поделился мнением о том, стоит ли РФС переходить в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я не перешел бы в АФК, если бы это зависело от меня, потому что уровень другой. Россия уже привыкла играть с европейскими командами, поэтому ваша сборная была почти на одном уровне с самыми сильными командами. Лучше подождать. Я думаю, в будущем Россию вернут в еврокубки, а ваша сборная опять будет играть в турнирах», — цитирует Ашурматова Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.