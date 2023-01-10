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Сегодня, 13:32

Защитник «Рубина» Самошников может стать игроком «Локомотива» до конца недели

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно СЭ, защитник «Рубина» Илья Самошников может стать футболистом «Локомотива» до конца нынешней недели.

В текущем сезоне 25-летний российский игрок провел 16 матчей за казанскую команду, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Самошникова с «Рубином» действует до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. На его счету 3 игры в составе сборной России.

Ранее Самошников выступал за «Шинник», «Велес» и московский «Арарат».

Илья Самошников
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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3
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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