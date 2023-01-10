Защитник «Рубина» Самошников может стать игроком «Локомотива» до конца недели

Как стало известно СЭ, защитник «Рубина» Илья Самошников может стать футболистом «Локомотива» до конца нынешней недели.

В текущем сезоне 25-летний российский игрок провел 16 матчей за казанскую команду, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Самошникова с «Рубином» действует до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. На его счету 3 игры в составе сборной России.

Ранее Самошников выступал за «Шинник», «Велес» и московский «Арарат».