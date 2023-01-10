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Сегодня, 14:16

Кавазашвили — об отсутствии Промеса на сборах: «Без него будет сложно добиться намеченной цели — золотых медалей»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об отсутствии нападающего Квинси Промеса на первом сборе команды в ОАЭ.

Ранее «СЭ» стало известно, что Промес пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.

«Это очень плохо. Если футболиста не берут на сборы, то это говорит о серьезной травме. Когда игрок получает небольшую травму или он несерьезно заболевает, то его на сборы и там лечат. Отсутствие Промеса может отрицательно отразиться на подготовке команды в целом, потому что без него не представляю атакующую мощь клуба. Тем более когда мы духовно настроились на золотые медали РПЛ. Если Промеса не будет, то без него будет сложно добиться намеченной цели — золотых медалей», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ Промес провел 16 матчей за красно-белых, в которых забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач.

Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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