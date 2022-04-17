Защитник «Рубина» Тальби объяснил, почему он не уехал из России

Защитник «Рубина» Монтассар Талби рассказал «СЭ», почему он не покинул клуб.

— Сейчас я на 100 процентов до конца сезона с «Рубином». А потом, летом, посмотрим.

— Почему ты остался в «Рубине», когда большинство легионеров уехало?

— Это мой выбор. С самого начала хотел остаться, потому что я чувствую себя защищённым. «Рубин» дал мне многое — это очень большая ответственность и уверенность. Хочу сражаться за тренера, президента, фанатов, сокомандников. Только поэтому я остаюсь. Я не могу просто, как остальные, уйти. Мы будем лучше, я в этом уверен. Все будет хорошо.

— Ты понимаешь, почему остальные уехали?

— Это их решение, не могу говорить за них.

— Готов ли ты остаться в «Рубине» на следующий сезон?

— Посмотрим, у меня контракт еще на 3 года. Нам нужно закончить сезон. Летом будем оценивать, что для нас будет лучше.

— Сейчас в России нет еврокубков. В чем твоя мотивация?

— Вот почему я сказал, что летом посмотрим. Все может поменяться. Летом мы уже будем знать, как поступить лучше.