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Сегодня, 10:40

Защитник «Рубина» Тальби объяснил, почему он не уехал из России

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Рубина» Монтассар Талби рассказал «СЭ», почему он не покинул клуб.

— Сейчас я на 100 процентов до конца сезона с «Рубином». А потом, летом, посмотрим.

— Почему ты остался в «Рубине», когда большинство легионеров уехало?

— Это мой выбор. С самого начала хотел остаться, потому что я чувствую себя защищённым. «Рубин» дал мне многое — это очень большая ответственность и уверенность. Хочу сражаться за тренера, президента, фанатов, сокомандников. Только поэтому я остаюсь. Я не могу просто, как остальные, уйти. Мы будем лучше, я в этом уверен. Все будет хорошо.

— Ты понимаешь, почему остальные уехали?

— Это их решение, не могу говорить за них.

— Готов ли ты остаться в «Рубине» на следующий сезон?

— Посмотрим, у меня контракт еще на 3 года. Нам нужно закончить сезон. Летом будем оценивать, что для нас будет лучше.

— Сейчас в России нет еврокубков. В чем твоя мотивация?

— Вот почему я сказал, что летом посмотрим. Все может поменяться. Летом мы уже будем знать, как поступить лучше.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
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 6
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Зенит

 6
И К Ж
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