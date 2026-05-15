Вахания: «Время в «Ростове» было сказкой!»

Защитник «Ростова» Илья Вахания назвал сказкой время, проведенное в команде.

В феврале футболист подписал контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2030 года. Он вступит в силу 16 июня 2026 года.

«Сказка! Потому что действительно все было как в сказке: из Второй лиги попал в команду РПЛ, быстро дорос до сборной России. В общем, это было что-то невероятное!» — цитирует защитника пресс-служба «Ростова».

В сезоне-2025/26 на счету 25-летнего игрока 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

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