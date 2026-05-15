Вахания — о лучшем матче за «Ростов»: «Против «Спартака» в Кубке России»

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал, какой матч считает лучшим за команду.

В феврале футболист подписал контракт с «Краснодаром» до 30 июня 2030 года. Он вступит в силу 16 июня 2026 года.

«Конечно, это матч против «Спартака» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Потому что эмоции, которые мы испытали после этой игры, — это что-то невообразимое! Сложно представить, что еще может вызвать такие эмоции», — цитирует защитника пресс-служба «Ростова».

В финале Пути регионов FONBET Кубка России-2024/25 «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

В сезоне-2025/26 на счету 25-летнего игрока 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

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