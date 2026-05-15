Карпин — о борьбе за титул в РПЛ: «Думаю, «Зенит» уже не отпустит чемпионство»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

За один тур до конца сезона-2025/26 турнирную таблицу возглавляет «Зенит» с 65 очками, идущий вторым «Краснодар» отстает от команды из Санкт-Петербурга на 2 очка.

«Это достаточно простой вопрос. Думаю, что «Зенит» уже не отпустит чемпионство. Ему достаточно ничьей в последнем туре, и как минимум вничью он сыграет», — приводит «КП Спорт» слова Карпина.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своем поле «Оренбург».