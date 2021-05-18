Кирилл Боженов стал игроком «Ростова»
17:33
Защитник Кирилл Боженов перешел в «Ростов», сообщает официальный сайт клуба 18 мая.
Контракт 20-летнего игрока рассчитан на пять лет. Ранее футболист выступал за «Химки».
В прошедшем сезоне Боженов сыграл в 26 матчах за подмосковный клуб в Тинькофф РПЛ и забил один мяч. Ранее также выступал за «УОР-5».
Боженов — финалист Кубка России-2019/20 в составе «Химок».
Дополнительная информация:
Читайте также
8
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю