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Кирилл Боженов стал игроком «Ростова»

17:33
Кирилл Боженов. Фото ФК "Ростов"., ТАСС
Кирилл Боженов. Фото ФК &quot;Ростов&quot;., ТАСС
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Защитник Кирилл Боженов перешел в «Ростов», сообщает официальный сайт клуба 18 мая.

Контракт 20-летнего игрока рассчитан на пять лет. Ранее футболист выступал за «Химки».

В прошедшем сезоне Боженов сыграл в 26 матчах за подмосковный клуб в Тинькофф РПЛ и забил один мяч. Ранее также выступал за «УОР-5».

Боженов — финалист Кубка России-2019/20 в составе «Химок».

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1266

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