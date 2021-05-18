Кирилл Боженов стал игроком «Ростова»

Защитник Кирилл Боженов перешел в «Ростов», сообщает официальный сайт клуба 18 мая.

Контракт 20-летнего игрока рассчитан на пять лет. Ранее футболист выступал за «Химки».

В прошедшем сезоне Боженов сыграл в 26 матчах за подмосковный клуб в Тинькофф РПЛ и забил один мяч. Ранее также выступал за «УОР-5».

Боженов — финалист Кубка России-2019/20 в составе «Химок».