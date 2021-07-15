Денис Мацуев считает, что Соболев способен обойти Дзюбу в списке бомбардиров в новом сезоне

Народный артист РФ, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых над «Рубином» (4:0) в товарищеском матче.

«С одной стороны, такой град голов за два матча — это хорошо. Но, с другой стороны, к такому турниру серьезно относиться не стоит. Сам Леонид Арнольдович после матча сказал, что играли на расслабоне. В первую очередь эти игры нужны для Руя Витории. Нам приятно видеть такие классные голы. Другой вопрос — что будет дальше? Послевкусие этих матчей замечательно, но уверен, что через десять дней в Казани будет совершенно другая игра. Судя по всему, тренер прививает команде атакующий стиль. Мы этого все ждем», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев отметил игру сборников в составе «Спартака».

«Хочу обратить внимание на состояние сборников. На мой взгляд, это результат той подготовки, которая была со Станиславом Саламовичем. Физика, желание, красота. Особенно приятно, что Рома Зобнин забыл свой роковой обрез. Он забил феноменальный гол. Способен ли Соболев стать лучшим бомбардиром лиги и обойти Дзюбу? Конечно. У него еще все впереди, он моложе Артема. Стал меньше падать просто так. Его прогресс налицо. Это будущее нашей сборной», — добавил Мацуев.