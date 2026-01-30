Давид Рикардо: «В Бразилии футбол более техничный, в России — более силовой и скоростной»

Защитник московского «Динамо» Давид Рикардо рассказал о разнице между чемпионатами России и Бразилии.

«В Бразилии футбол более техничный, в России — более силовой и скоростной. Я бы даже сказал, вертикальный. Много уделяется внимания тактической и физической подготовке. Я очень рад, что такой серьезный клуб, как «Динамо», заинтересовался мной и пригласил играть в Россию. Это новый вызов для меня и новый опыт», — цитируют 23-летнего футболиста «Известия».

Давид Рикардо подписал с «Динамо» контракт до 30 июня 2030 года. Ранее он играл за бразильские команды «Ботафого», «Сеара» и «Флуминенсе».