Сарычев: «Договорняки существовали во всех командах. Невозможно этого избежать!»

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о договорных матчах в советском футболе.

— Договорняки существовали во всех командах, поверьте! Невозможно этого избежать! Не секрет же, что украинские клубы отдавали очки киевлянам. Приезжают в Одессу или Харьков — сто процентов ничья у них в кармане. Если не победа. Не складывалось только в Днепропетровске.

— Те не отдавали?

— Просто так — никогда. «Днепр» под Киев не ложился. Это я точно знаю, мои приятели там играли и все рассказывали.

— Самый-самый «гроссмейстер» договорных игр — Лобановский?

— Ну что вы! Емец с Жиздиком из «Днепра» — великие комбинаторы, других таких в Союзе не было. Своя система расчетов. А главное, так все организовывали, в жизни не подумаешь, что матч договорной! Невероятно талантливые люди.

В это время московские клубы убивали друг друга. Вот вам история: 1984-й, ЦСКА стоит на вылет. Все столичные команды собирают в федерации футбола.

— Вы уже игрок «Торпедо»?

— Да. Андрей Петрович Старостин говорит: «Мы развиваем московский футбол, ребята. Должны помогать друг другу. ЦСКА оказался в тяжелом положении — нужно им подставить плечо. Чтобы такой знаменитый клуб удержался в высшей лиге, это элита». Все кивают: да-да, мы готовы. Следующий матч у нас как раз с армейцами.

— Подставили плечо?

— Прибили их — 4:3! Ха-ха! В Киеве было бы иначе. Если приказано помочь, не отвертишься.