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30 января, 00:00

Сарычев: «Договорняки существовали во всех командах. Невозможно этого избежать!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Валерий Сарычев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о договорных матчах в советском футболе.

— Договорняки существовали во всех командах, поверьте! Невозможно этого избежать! Не секрет же, что украинские клубы отдавали очки киевлянам. Приезжают в Одессу или Харьков — сто процентов ничья у них в кармане. Если не победа. Не складывалось только в Днепропетровске.

— Те не отдавали?

— Просто так — никогда. «Днепр» под Киев не ложился. Это я точно знаю, мои приятели там играли и все рассказывали.

— Самый-самый «гроссмейстер» договорных игр — Лобановский?

— Ну что вы! Емец с Жиздиком из «Днепра» — великие комбинаторы, других таких в Союзе не было. Своя система расчетов. А главное, так все организовывали, в жизни не подумаешь, что матч договорной! Невероятно талантливые люди.

В это время московские клубы убивали друг друга. Вот вам история: 1984-й, ЦСКА стоит на вылет. Все столичные команды собирают в федерации футбола.

— Вы уже игрок «Торпедо»?

— Да. Андрей Петрович Старостин говорит: «Мы развиваем московский футбол, ребята. Должны помогать друг другу. ЦСКА оказался в тяжелом положении — нужно им подставить плечо. Чтобы такой знаменитый клуб удержался в высшей лиге, это элита». Все кивают: да-да, мы готовы. Следующий матч у нас как раз с армейцами.

— Подставили плечо?

— Прибили их — 4:3! Ха-ха! В Киеве было бы иначе. Если приказано помочь, не отвертишься.

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»

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Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Сарычев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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