Сарычев: «Договорняки существовали во всех командах. Невозможно этого избежать!»
Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о договорных матчах в советском футболе.
— Договорняки существовали во всех командах, поверьте! Невозможно этого избежать! Не секрет же, что украинские клубы отдавали очки киевлянам. Приезжают в Одессу или Харьков — сто процентов ничья у них в кармане. Если не победа. Не складывалось только в Днепропетровске.
— Те не отдавали?
— Просто так — никогда. «Днепр» под Киев не ложился. Это я точно знаю, мои приятели там играли и все рассказывали.
— Самый-самый «гроссмейстер» договорных игр — Лобановский?
— Ну что вы! Емец с Жиздиком из «Днепра» — великие комбинаторы, других таких в Союзе не было. Своя система расчетов. А главное, так все организовывали, в жизни не подумаешь, что матч договорной! Невероятно талантливые люди.
В это время московские клубы убивали друг друга. Вот вам история: 1984-й, ЦСКА стоит на вылет. Все столичные команды собирают в федерации футбола.
— Вы уже игрок «Торпедо»?
— Да. Андрей Петрович Старостин говорит: «Мы развиваем московский футбол, ребята. Должны помогать друг другу. ЦСКА оказался в тяжелом положении — нужно им подставить плечо. Чтобы такой знаменитый клуб удержался в высшей лиге, это элита». Все кивают: да-да, мы готовы. Следующий матч у нас как раз с армейцами.
— Подставили плечо?
— Прибили их — 4:3! Ха-ха! В Киеве было бы иначе. Если приказано помочь, не отвертишься.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0