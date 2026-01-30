Сарычев: «Впервые за всю историю «Спартак» сам предложил нам ничью»
Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о договорном матче с участием «Спартака» в 1989 году.
— Писарев вспоминал, как играл за «Торпедо» против «Спартака»: «Конец 80-х, «Лужники». Я один из лучших. Ношусь по бровке. Тут подлетает спартаковский защитник, кричит: «Ты что, не в курсе?»
— Так. Очень интересно.
— У Писарева первая мысль: провокация, зубы заговаривает. Свои ни о чем не предупреждали. В перерыве спрашивает: «Сегодня что, договорняк?» — «Нет-нет, что ты!» А после понял, почему ему ничего не сказали. Хоть кто-то должен был бегать. Но в середине второго тайма заменили, поняв, что может ненароком забить.
— Как сыграли, говорил?
— 0:0.
— Кажется, я понимаю, о какой игре речь. Мы действительно сгоняли 0:0 в «Лужниках». Впервые за всю историю «Спартак» сам предложил нам ничью!
— Ничего себе.
— Это 1989-й, первый сезон Романцева. Вышли на братьев Савичевых.
— Решалось через них?
— Да. Спартачи говорили с Николаем. Я уже входил в тренерский совет. Там и всплыл вопрос: «Спартак» предлагает ничейку. Я офигел. Он же здорово играл, в тот год чемпионом стал.
— Мы помним. Кто был в тренерском совете?
— Иванов, второй тренер и пять игроков.
— А кто говорил от «Спартака»?
— Пришел кто-то, игравший в олимпийской сборной. Шалимов, что ли.
— Что ответили?
— Я свое мнение высказал: чтобы «Спартак» сам предложил ничью?! Это очень необычно. Словом, согласились.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0