Сарычев: «Впервые за всю историю «Спартак» сам предложил нам ничью»

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о договорном матче с участием «Спартака» в 1989 году.

— Писарев вспоминал, как играл за «Торпедо» против «Спартака»: «Конец 80-х, «Лужники». Я один из лучших. Ношусь по бровке. Тут подлетает спартаковский защитник, кричит: «Ты что, не в курсе?»

— Так. Очень интересно.

— У Писарева первая мысль: провокация, зубы заговаривает. Свои ни о чем не предупреждали. В перерыве спрашивает: «Сегодня что, договорняк?» — «Нет-нет, что ты!» А после понял, почему ему ничего не сказали. Хоть кто-то должен был бегать. Но в середине второго тайма заменили, поняв, что может ненароком забить.

— Как сыграли, говорил?

— 0:0.

— Кажется, я понимаю, о какой игре речь. Мы действительно сгоняли 0:0 в «Лужниках». Впервые за всю историю «Спартак» сам предложил нам ничью!

— Ничего себе.

— Это 1989-й, первый сезон Романцева. Вышли на братьев Савичевых.

— Решалось через них?

— Да. Спартачи говорили с Николаем. Я уже входил в тренерский совет. Там и всплыл вопрос: «Спартак» предлагает ничейку. Я офигел. Он же здорово играл, в тот год чемпионом стал.

— Мы помним. Кто был в тренерском совете?

— Иванов, второй тренер и пять игроков.

— А кто говорил от «Спартака»?

— Пришел кто-то, игравший в олимпийской сборной. Шалимов, что ли.

— Что ответили?

— Я свое мнение высказал: чтобы «Спартак» сам предложил ничью?! Это очень необычно. Словом, согласились.