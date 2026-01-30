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30 января, 00:30

Сарычев: «Впервые за всю историю «Спартак» сам предложил нам ничью»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Валерий Сарычев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший голкипер «Торпедо», лучший вратарь СССР-1991 Валерий Сарычев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о договорном матче с участием «Спартака» в 1989 году.

— Писарев вспоминал, как играл за «Торпедо» против «Спартака»: «Конец 80-х, «Лужники». Я один из лучших. Ношусь по бровке. Тут подлетает спартаковский защитник, кричит: «Ты что, не в курсе?»

— Так. Очень интересно.

— У Писарева первая мысль: провокация, зубы заговаривает. Свои ни о чем не предупреждали. В перерыве спрашивает: «Сегодня что, договорняк?» — «Нет-нет, что ты!» А после понял, почему ему ничего не сказали. Хоть кто-то должен был бегать. Но в середине второго тайма заменили, поняв, что может ненароком забить.

— Как сыграли, говорил?

— 0:0.

— Кажется, я понимаю, о какой игре речь. Мы действительно сгоняли 0:0 в «Лужниках». Впервые за всю историю «Спартак» сам предложил нам ничью!

— Ничего себе.

— Это 1989-й, первый сезон Романцева. Вышли на братьев Савичевых.

— Решалось через них?

— Да. Спартачи говорили с Николаем. Я уже входил в тренерский совет. Там и всплыл вопрос: «Спартак» предлагает ничейку. Я офигел. Он же здорово играл, в тот год чемпионом стал.

— Мы помним. Кто был в тренерском совете?

— Иванов, второй тренер и пять игроков.

— А кто говорил от «Спартака»?

— Пришел кто-то, игравший в олимпийской сборной. Шалимов, что ли.

— Что ответили?

— Я свое мнение высказал: чтобы «Спартак» сам предложил ничью?! Это очень необычно. Словом, согласились.

Валерий Сарычев.Валерий Сарычев: «Спартак» предложил нам ничью в первом сезоне Романцева. Мы удивились — и сыграли 0:0»

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Валерий Сарычев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
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Родина

 2
П
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Виктор Окишор

Динамо

 2
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Балтика

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Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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