Рыбус: «Не планирую завершать профессиональную карьеру»

Защитник Мацей Рыбус в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении профессиональной карьеры.

«Пока я в медиалиге, игрок ФК10. Тренируюсь и каждую неделю участвую в играх. Мне нравится уровень организации лиги и команды. Завершение профессиональной карьеры? На данный момент я не планирую завершать ее. Но предложений у меня не было», — сказал Рыбус «СЭ».

Рыбус выступал в России за «Терек», «Локомотив», «Спартак» и «Рубин». В РПЛ он сыграл 218 матчей, забил 23 гола и сделал 28 голевых передач.