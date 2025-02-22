Кузьмичев о Солари в «Спартаке»: «10 миллионов за аргентинца — сбалансированная сделка»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» назвал логичной покупку «Спартаком» хавбека «Ривер Плейт» Пабло Солари.

— Трансфер Пабло Солари из «Ривер Плейт» за 10 миллионов евро — более логичная история?

— Да. Молодой аргентинец. В марте ему исполнится 24. Добротный уровень, провел 13 матчей за свою сборную (U-23). Интересный, перспективный исполнитель. Начнет прогрессировать — и пожалуйста, можно его в дальнейшем продать. Более сбалансированная сделка.

— Кого Солари усадит в запас — Бонгонду или Маркиньоса?

— Маркиньос вроде бы непосредственно перед зимней паузой проявил себя неплохо. Однако целостного впечатления я по нему пока не составил. Не хватает стабильности. Добротные игры чередует с невзрачными, когда его вообще не видно на поле. Так что, по идее, Солари заменит его. Но по Бонгонде тоже есть вопросы.

— Какие?

— Он всегда активен, нацелен на ворота. Однако КПД невысок. Думаю, Станкович ждет от Бонгонды более конкретных действий в завершающей стадии атаки.