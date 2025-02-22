Кузьмичев о Леви Гарсии: «За 20 миллионов можно найти вариант интереснее»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» объяснил, почему «Спартак» купил нападающего Леви Гарсию за 20 миллионов евро.

— Некоторые специалисты не понимают, зачем красно-белые потратили около 20 миллионов евро на 27-летнего форварда АЕК Леви Гарсию.

— Мне тоже кажется, что за такую сумму можно было бы найти вариант поинтереснее. Но ведь нужно учитывать и то, в каких реалиях мы сейчас живем. В очень сложной ситуации... Нередко игроки просто не готовы ехать в Россию. Дело не доходит даже до цифр. Мы сразу же слышим «нет»! Вот и приходится переплачивать. Отсюда — такой завышенный ценник.

— А на какой позиции Станкович видит футболиста из Тринидада и Тобаго? В центре нападения играет Угальде, зачем что-то ломать? Гарсия будет выходить на замену на 15-20 минут или же будет играть с первых минут на фланге?

— Полной картинки пока не сложилось. Но мне нравится, как работает Станкович, как расставляет игроков на поле. Серб найдет оптимальное решение и выжмет максимум из подопечных. Считаю Деяна очень толковым специалистом.