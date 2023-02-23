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Сегодня, 10:30

Юран: «Если «Зенит» сохранит бразильцев, будет доминировать еще два-три года»

Юран не верит в то, что «Спартак» отберет чемпионский титул у «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» заявил, что не верит в то, что «Спартак» отберет чемпионский титул у «Зенита».

— От Промеса сейчас чудес ждать не стоит?

— Конечно. Одно дело работать с основой, а другое — с дублем или индивидуально. Промес, безусловно, опытный исполнитель, но без присмотра тренера непросто подвести себя к весенней части на 100 процентов Только время покажет, будет ли он помощником «Спартаку». Пока, как говорится, 50 на 50.

— Кого тогда выделите в составе победителей?

— Мне понравился Литвинов. Он сейчас один из ключевых игроков «Спартака». В каждом матче выкладывается на 100 процентов, определяет игру красно-белых. Не опускается ниже своего уровня. Очень стабилен. Это радует. И в отборе хорош, и подборы за ним, и в атаке помогает. Еще будет прогрессировать.

— «Спартак» сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

— Маловероятно. Уровень исполнителей разный. Если «Зенит» сохранит бразильцев, то сможет доминировать в нашем футболе еще пару-тройку лет. Против такого «Зенита» очень сложно бороться. В общем, пока бразильцам тут не надоест, вряд ли кто-то сместит питерцев с трона.

«Зенит» после 17 туров в чемпионате России лидирует в турнирной таблице с 42 очками, опережая идущий вторым «Спартак» на шесть баллов.

Артем Дзюба. «Думал, Дзюба сыграет хуже. Он по-прежнему здорово цепляется за мячи, работает корпусом». Мнение Юрана

Сергей Юран
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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