«Пари НН» — «Балтика»: нулевая ничья после первого тайма

«Пари НН» и «Балтика» не открыли счет в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России — 0:0.

Нижегородцы нанесли один удар в створ ворот соперника, на счету калининградской команды ни одного удара в створ.

«Балтика» с 23 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Пари НН» с 6 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.