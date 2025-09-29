Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, что им интересовались турецкие клубы

Защитник «Локомотива» Жерзиньо Ньямси рассказал, что в летнее трансферное окно получал предложения от турецких клубов.

«Этим летом мной интересовались несколько турецких клубов. Но я здесь, в «Локомотиве». Я остался и счастлив», — цитирует 28-летнего француза Legalbet.

Ньямси играет за «Локомотив» с февраля 2024 года, его контракт действует до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2025/26 защитник в 5 матчах не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4 миллиона евро.