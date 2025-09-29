Генич — об игре «Спартака»: «Не понимаю ее сути. Рандом»

Спортивный комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Спартака» в этом сезоне.

«То, как играет команда, это звоночек для руководства «Спартака». По результату пока ничего страшного не происходит. Руководство, наверное, может цеплять, что нет поступательного движения по прогрессу игроков, по их правильному использованию. Могут рассматривать другие кандидатуры. Станкович еще в прошлом сезоне своими желтыми карточками показал, что он экспрессивный тренер. Как его удержать в узде? Многие тренеры так себя ведут, просто не всех наказывают.

Понимаю ли я суть игры «Спартака»? Нет. Рандом. Я от своих слов не отказываюсь: Станкович — тренер, который опирается на качества игроков, не на тактику. Может как угодно переставлять схемы, но он полагается исключительно на индивидуальные действия игроков. Станкович не переиграет Бердыева на футбольном поле в плане тактики. Он может выиграть матч лишь благодаря качествам игроков, которые сделают разницу. Это тренер из категории: «Привезите мне хороших, качественных футболистов, я какую-то коммуникацию налажу, игроки потренируются под моим руководством, выставлю их на игру, и они сами все сделают». У меня такое вот впечатление осталось по работе Станковича. Это не тренер, который расставит какие-то капканы на футбольном поле и поймает соперника, как Талалаев», — сказал Генич «СЭ».

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене», начало — в 16.30 по московскому времени.