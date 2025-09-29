Футбол
29 сентября, 15:40

Генич — об игре «Спартака»: «Не понимаю ее сути. Рандом»

Дарик Агаларов

Спортивный комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Спартака» в этом сезоне.

«То, как играет команда, это звоночек для руководства «Спартака». По результату пока ничего страшного не происходит. Руководство, наверное, может цеплять, что нет поступательного движения по прогрессу игроков, по их правильному использованию. Могут рассматривать другие кандидатуры. Станкович еще в прошлом сезоне своими желтыми карточками показал, что он экспрессивный тренер. Как его удержать в узде? Многие тренеры так себя ведут, просто не всех наказывают.

Понимаю ли я суть игры «Спартака»? Нет. Рандом. Я от своих слов не отказываюсь: Станкович тренер, который опирается на качества игроков, не на тактику. Может как угодно переставлять схемы, но он полагается исключительно на индивидуальные действия игроков. Станкович не переиграет Бердыева на футбольном поле в плане тактики. Он может выиграть матч лишь благодаря качествам игроков, которые сделают разницу. Это тренер из категории: «Привезите мне хороших, качественных футболистов, я какую-то коммуникацию налажу, игроки потренируются под моим руководством, выставлю их на игру, и они сами все сделают». У меня такое вот впечатление осталось по работе Станковича. Это не тренер, который расставит какие-то капканы на футбольном поле и поймает соперника, как Талалаев», — сказал Генич «СЭ».

«Спартак» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене», начало — в 16.30 по московскому времени.

Константин Генич
ФК Спартак (Москва)
  • НВ

    понимаю ли я суть работы комментаторов на матч ТВ? нет, сплошной РАНДОМ и абсолютно нет индивидуально сильных, независимых от грязьпромовских указаний комментаторов, поэтому не стать матч ТВ лучшим спортивным каналом.

    30.09.2025

  • Желтый полосатик

    У игры "Спартака" и журналистики Генича много общего)))

    30.09.2025

  • gan75

    "Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия" (с)

    30.09.2025

  • Прораб.

    Это было в видно и в игре с Пари НН. Каждый пытался показать свои таланты, но, по сути, любой более-менее организованный клуб тормознул бы все порывы Спартака. В субботу поглядим.

    30.09.2025

  • Garryman

    Генич — об игре «Спартака»: «Не понимаю ее сути. Рандом» Это кого он рандомом обозвал?

    30.09.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Тяжело непрофессионалу понять футбол..

    29.09.2025

  • oleg ves

    Станкович - это не тренер, точка. Тренер работает в Костроме

    29.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну так-то всё правильно сказал

    29.09.2025

  • Веравалер

    сердце у гиенича должно быть. насчёт души - не уверен. сполшной язык...

    29.09.2025

  • Веравалер

    думаю, во всём

    29.09.2025

  • Diman_madridista

    Константин, я игры Реала не понимаю, вижу лишь выплески Мбаппе, Винисиуса и Арды Гюлера. А так в целом один сплошной рандом, особенно в защите

    29.09.2025

  • 555 555

    Умом Спартак не понять. Его надо душой и сердцем принемать!

    29.09.2025

  • hattabych

    Генич сам не понимает о чем говорит. Тактика мелкого фола никак не вписывается в игру Спартака. Какие надо устраивать ловушки для парижан в центре поля?

    29.09.2025

  • litvinovvv

    Барселона времён Гвардиолы тоже играла за счет мастерства Месси, Иньесты, Хави...

    29.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Ну.. а какой тренер сейчас стиля раздает?Разве что Шпилевский

    29.09.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Экспертное мнение от гениталича

    29.09.2025

  • Jean4

    Просто посторил слова Слуцкого. Хотя, в чем они не правы по поводу Станковича?

    29.09.2025

  • Serge Pol

    Талалай выезжает,исключительно,на физике.Сейчас"бензин"закончится и полетят они во вторую половину таблицы,где и должны были быть.А Генич показал какой он тренер в Медиалиге,где просрал всё что только можно.

    29.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Чего сказать-то хотел?

    29.09.2025

  • Михаил 888

    Генич без маленькой провакации не может,ну не нравится тебе игра Спартака так и скажи ,а то наплел с три короба что голову сломать можно.

    29.09.2025

  • вперёд Спартак!

    Мнение Генича ничем не профессиональней мнения обычного любителя футбола, начиная с тёти Маши, заканчивая дяди Миши, экспертность стремится к нулю, поэтому воздухосотрясатель компании "Газпром-Медиа" может говорить что угодно.

    29.09.2025

  • Redis_redisich

    Так в это то вся и суть Станковича, чтобы соперник не знал в какой футбол ты играешь (сарказм)

    29.09.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Рандом" Чтобы понимать, что говорит этот тип, надо с собой гугл-переводчик таскать)))

    29.09.2025

    • Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, что им интересовались турецкие клубы

    Экс-вратарь «Милана» Амелия: «Черчесов на одном уровне ментальности с Гвардиолой и Клоппом»
