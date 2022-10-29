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Ненахов об игре «Локомотива»: «Неудачная серия продолжается»

Ненахов прокомментировал поражение от ЦСКА в 15-м туре РПЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.

— Неудачная серия продолжается, к сожалению. Не забили в стопроцентном моменте, опять пропустили гол в начале матча. Тяжело, если честно, анализировать.

— Команда находится в подвешенном состоянии из-за того, что старый тренер ушел, а новый еще не пришел?

— Нет, из-за этого точно нет никаких проблем. Новый тренер (И.о. главного тренера Федоров — прим. «СЭ») — квалифицированный. Дело в нас, а не в тренерском штабе.

— В концовке была какая-то неразбериха. Почему не получилось серьезного навала?

— Наоборот все хотели забить гол. Наверно, неразбериха с этим была связана, мало открываний было под мяч, когда был аут, и все побежали вперед.

— Какое настроение в раздевалке после такого матча?

— На самом деле, мы неплохо играли, при всем при том, что мы проиграли. Настроение, конечно, ужасное. Команда при этом не падает духом, но позиции у нас тяжелые.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Максим Ненахов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
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 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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