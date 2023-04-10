Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча против «Зенита» в 22-м туре чемпионата России (1:2).

«Галактионов — хороший тренер. Он сказал нам, чтобы мы не вешали нос. Любое поражение делает нас сильнее. Мы будем двигаться дальше, ни в коем случае не опустим руки», — сказал Ненахов «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.