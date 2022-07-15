Живоглядов — о подробностях тяжелой травмы Жемалетдинова: «Рухнул на газон с таким треском!»
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал о подробностях травмы полузащитника команды Рифата Жемалетдинова.
— Главная летняя потеря «Локо» — Жемалетдинов, который порвал ахилл и выбыл на девять месяцев. Как это случилось?
— Была абсолютно безобидная ситуация: после паузы Рифат хотел побежать к мячу, сделал шаг и рухнул с таким треском, как будто это какой-то посторонний звук. Все оглянулись — рядом с ним никого не было в радиусе двух метров. Подумали, что он просто упал. Рифат тоже ничего не понимал — спросил у ближайшего игрока: «Ты меня задел?» Тот ответил: «Нет». Смотрю, а у него аж глаза расширились — видимо, понял, что что-то не то. Попытался встать — и не смог. После этого до всех дошло, что это точно ахилл. Пользуясь случаем, желаю здоровья и скорейшего возвращения.
25-летний Жемалетдинов получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Он пропустит от 7 до 9 месяцев.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
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|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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