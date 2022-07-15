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Живоглядов — о подробностях тяжелой травмы Жемалетдинова: «Рухнул на газон с таким треском!»

Игрок «Локомотива» Живоглядов рассказал о подробностях травмы Жемалетдинова
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Дмитрий Живоглядов и Виктор Мозес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал о подробностях травмы полузащитника команды Рифата Жемалетдинова.

— Главная летняя потеря «Локо» — Жемалетдинов, который порвал ахилл и выбыл на девять месяцев. Как это случилось?

— Была абсолютно безобидная ситуация: после паузы Рифат хотел побежать к мячу, сделал шаг и рухнул с таким треском, как будто это какой-то посторонний звук. Все оглянулись — рядом с ним никого не было в радиусе двух метров. Подумали, что он просто упал. Рифат тоже ничего не понимал — спросил у ближайшего игрока: «Ты меня задел?» Тот ответил: «Нет». Смотрю, а у него аж глаза расширились — видимо, понял, что что-то не то. Попытался встать — и не смог. После этого до всех дошло, что это точно ахилл. Пользуясь случаем, желаю здоровья и скорейшего возвращения.

25-летний Жемалетдинов получил травму ахилла в июне во время предсезонного сбора. Он пропустит от 7 до 9 месяцев.

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Дмитрий Живоглядов
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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