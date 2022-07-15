Игнатьев дал прогноз на матч «Спартака» против «Ахмата»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Ахмат» под руководством Андрея Талалаева будет прогрессировать.

«Сложно дать прогноз на этот матч. «Спартак» в игре с «Зенитом» показал некие новые черты своей игры, они лучше комбинирует, они более раскованы в игре, но при этом у них много тактических ошибок. Не думаю, что им хватило времени, чтобы наиграть новые связи, до конца понять все нюансы требований нового наставника. Первые два месяца им точно будет тяжело. «Ахмат» для меня — серая лошадка, я не видел их игры на сборах. Могу только выстраивать гипотезы и рассчитывать на тренерский талант Талалаева. У него всегда получаются очень симпатичные команды. Думаю, Агаларов будет прогрессировать под его руководством», — цитируют «Известия» Игнатьева.

Новый сезон в чемпионате России начнется в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит», а в субботу «Спартак» сыграет против «Ахмата».