Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:25

Игнатьев дал прогноз на матч «Спартака» против «Ахмата»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что «Ахмат» под руководством Андрея Талалаева будет прогрессировать.

«Сложно дать прогноз на этот матч. «Спартак» в игре с «Зенитом» показал некие новые черты своей игры, они лучше комбинирует, они более раскованы в игре, но при этом у них много тактических ошибок. Не думаю, что им хватило времени, чтобы наиграть новые связи, до конца понять все нюансы требований нового наставника. Первые два месяца им точно будет тяжело. «Ахмат» для меня — серая лошадка, я не видел их игры на сборах. Могу только выстраивать гипотезы и рассчитывать на тренерский талант Талалаева. У него всегда получаются очень симпатичные команды. Думаю, Агаларов будет прогрессировать под его руководством», — цитируют «Известия» Игнатьева.

Новый сезон в чемпионате России начнется в пятницу, 15 июля, матчем «Химки» — «Зенит», а в субботу «Спартак» сыграет против «Ахмата».

Источник: https://iz.ru/1364950/vladislav-zimagulov-polina-nikolaeva/ispanskii-debiut-kak-nachnut-sezon-novye-trenery-top-klubov-rpl
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
«Кто говорит, что с «Зенитом» выигрывал бы любой, просто завидуют Семаку». Газзаев объяснил, почему Семак – лучший тренер, а Березуцким надо было дать поработать
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Живоглядов — о подробностях тяжелой травмы Жемалетдинова: «Рухнул на газон с таким треском!»
Живоглядов — о целях «Локо»: «Верим, что поборемся за чемпионство»
Чемпионат России по умению решать проблемы
«Зенит» атакует рекорды «Спартака»
«Спартак» не выиграет в Грозном, «Зенит» может потерять очки в Химках. Прогнозы на 1-й тур РПЛ
Что Йоканович поменял после Шварца? Кто заменит Шиманьски? Тюкавин вытеснит Смолова? Инсайды «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Живоглядов — о подробностях тяжелой травмы Жемалетдинова: «Рухнул на газон с таким треском!»

Тарханов считает, что «Урал» не проиграет ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости