Глава Медийной футбольной лиги рассказал, пошел бы ли он работать в РПЛ
Создатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал, что его не привлекает работал в руководстве РПЛ.
—Если тебе через месяц Алаев предложит пойти с ним в РПЛ, ты пойдешь?
—Мне кажется, нет.
—Почему?
— Я в свое время успел наработаться в офисе и комфортно себя чувствую, имея возможность выбирать свой рабочий день в том режиме, в котором он мне удобен. Если Алаев или Дюков позвонят и скажут: «Приходи!», я не пойду, так как я некомпетентный человек в сфере российского профессионального футбола.
— Прошло пять лет, у тебя крутой медиа-проект, все идет так, как ты говоришь. И через пять лет тебе Алаев говорит: «Ты мне нужен в РПЛ». Пойдешь?
— Если честно, я считаю, если Лига проживет пять лет, то мы будем обсуждать финал международной медийной лиги, где-нибудь на большом стадионе — где-то на «Стад де Франс», где будет играть «2Drots» с условным «London Jaсkets». Почему бы и нет. Если этого не будет через пять лет, то я не тем занимаюсь.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
|0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -