Глава Медийной футбольной лиги рассказал, пошел бы ли он работать в РПЛ

Создатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов в интервью «СЭ» рассказал, что его не привлекает работал в руководстве РПЛ.

—Если тебе через месяц Алаев предложит пойти с ним в РПЛ, ты пойдешь?

—Мне кажется, нет.

—Почему?

— Я в свое время успел наработаться в офисе и комфортно себя чувствую, имея возможность выбирать свой рабочий день в том режиме, в котором он мне удобен. Если Алаев или Дюков позвонят и скажут: «Приходи!», я не пойду, так как я некомпетентный человек в сфере российского профессионального футбола.

— Прошло пять лет, у тебя крутой медиа-проект, все идет так, как ты говоришь. И через пять лет тебе Алаев говорит: «Ты мне нужен в РПЛ». Пойдешь?

— Если честно, я считаю, если Лига проживет пять лет, то мы будем обсуждать финал международной медийной лиги, где-нибудь на большом стадионе — где-то на «Стад де Франс», где будет играть «2Drots» с условным «London Jaсkets». Почему бы и нет. Если этого не будет через пять лет, то я не тем занимаюсь.