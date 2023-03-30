Защитник «Локомотива» Кузьмичев выбыл из строя на месяц

Как стало известно «СЭ», защитник Локомотива Иван Кузьмичев пропустит ближайшие матчи своей команды из-за травмы. Ориентировочно 22-летний футболист вернется в строй к началу мая.

В этом сезоне футболист провел 15 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 20 туров РПЛ «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.