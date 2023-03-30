Чемпион мира по шахматам — об осечках «Зенита» в последних матчах: «Похоже, ребята уже на карнавале»

Знаменитый гроссмейстер, чемпион мира ФИДЕ-1999, болельщик «Зенита» Александр Халифман в интервью «СЭ» прокомментировал игру любимой команды.

— Вы любите футбол, болеете за «Зенит». Последние результаты команды настораживают?

— Еще бы! Дело даже не в том, что в Кубке уступили «Динамо» по пенальти, а затем и в чемпионате проиграли ЦСКА. Меня матч с «Химками» поразил. «Зенит» спокойно вел 2:0, ситуацию на поле контролировал — и вдруг за десять минут пропустил дважды! Счастье, что в добавленное время все-таки удалось вырвать победу. Но когда на ровном месте отдаешь игру сопернику, которого намного превосходишь в классе, — это тревожный звоночек. Похоже, ребята уже на карнавале.

Понять-то их можно. Отрыв от конкурентов солидный. Да и не видно в России супермашины, способной обогнать «Зенит». «Ростов», идущий на второй строчке, и так прыгнул выше головы. «Спартак» регулярно спотыкается. Не верю, что они пройдут оставшиеся матчи без потерь. А значит, интрига в чемпионской гонке вряд ли оживет.

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