В ЦСКА рассказали о решении по задолженности по Бийолу

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о текущей ситуации с долгами английского «Вест Хэма» за покупку Николы Влашича и «Удинезе» за приобретение Яки Бийола.

«Иск по Яке Бийолу [в Трибунал ФИФА] подан. Да, имеются сложности, с нашей стороны вопрос прорабатывается на ежедневной основе. Думаю, что можно говорить и о некоторых положительных сдвигах.

В медиа эта информация ранее не фигурировала. Японский клуб «Вегалта Сендей» не выполнил в свое время обязательства по арендному соглашению Такумы Нисимуры: нападающий тогда не сыграл за японскую команду необходимое количество минут. Сумма несопоставима с задолженностями за Влашича и Бийола, но момент показательный. После долгих разбирательств CAS встал на нашу сторону, в связи с чем Дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Вегалте Сендай» регистрировать новых футболистов — до тех пор, пока ЦСКА не поступит задолженность или не будет юридически обоснована невозможность ее погасить", — цитирует Брейдо Sport24.

Влашич покинул ЦСКА летом 2021 года, а Бийол — летом 2022 года.