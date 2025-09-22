Чернов рассказал, что его не узнают в такси: «Музычку включил, доехал с ветерком»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал «СЭ», как команда добиралась на матч 9-го тура РПЛ со «Спартаком» на такси.

— Не я такси заказывал. Куда посадили, туда посадили. Старшие заказывают. В данном случае Песьяков.

— На бизнесе не ездили?

— Долго было ждать, какие-то 20-30 минут, поэтому на первом попавшемся уехали.

— Узнают в такси?

— Нет, вообще никто не узнает.

— Многие не любят, когда с ним разговаривает водитель такси.

— Музычку включил, нормально доехал, с ветерком.

Ранее футболисты «Крыльев Советов» добирались на матч 9-го тура РПЛ против «Спартака» на такси из-за неприезда автобуса. «Спартак» понесет наказание от КДК за необеспечение команды транспортом.