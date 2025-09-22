«Локомотив» обратился в ЭСК после матча с махачкалинским «Динамо»

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе «Локомотива», железнодорожники обратились в ЭСК по итогам матча 9-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с назначением штрафного на 91-й минуте после фола Алексея Батракова, который, по мнению «Локомотива», сказался на результате игры.

После 9 туров в чемпионате России «Локомотив» занимает 3 место с 17 очками.