Чернов — об уходе в «Крылья Советов»: «У «Спартака» свои проблемы»
Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе в аренду в «Крылья Советов».
— Как происходила коммуникация со Станковичем, спортивным блоком? Ты не играл, высказывался твой агент.
— Никак.
— А ты что говорил?
— Ничего не говорил, просто тренировался.
— Думаешь, что тебя могут еще вернуть? Купили Джику, Ву. Не обидно, что сложилась такая ситуация?
— Не знаю, по сравнению с тем, что у меня было в «Спартаке», сейчас получаю достаточно игровой практики. Всегда хочется играть. У них свои проблемы. Взяли защитников, перешли на четыре — кому-то в любом случае придется сидеть еще.
— Плюс еще лимит на легионеров...
— Без разницы, лимит — не лимит. Это, скажем так, их головная боль скорее, чем моя.
29-летний россиянин выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака». Контракт Чернова со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
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8
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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