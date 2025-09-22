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22 сентября 2025, 16:15

Чернов — об уходе в «Крылья Советов»: «У «Спартака» свои проблемы»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе в аренду в «Крылья Советов».

— Как происходила коммуникация со Станковичем, спортивным блоком? Ты не играл, высказывался твой агент.

— Никак.

— А ты что говорил?

— Ничего не говорил, просто тренировался.

— Думаешь, что тебя могут еще вернуть? Купили Джику, Ву. Не обидно, что сложилась такая ситуация?

— Не знаю, по сравнению с тем, что у меня было в «Спартаке», сейчас получаю достаточно игровой практики. Всегда хочется играть. У них свои проблемы. Взяли защитников, перешли на четыре — кому-то в любом случае придется сидеть еще.

— Плюс еще лимит на легионеров...

— Без разницы, лимит — не лимит. Это, скажем так, их головная боль скорее, чем моя.

29-летний россиянин выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака». Контракт Чернова со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года.

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Никита Чернов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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