Чернов — об уходе в «Крылья Советов»: «У «Спартака» свои проблемы»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе в аренду в «Крылья Советов».

— Как происходила коммуникация со Станковичем, спортивным блоком? Ты не играл, высказывался твой агент.

— Никак.

— А ты что говорил?

— Ничего не говорил, просто тренировался.

— Думаешь, что тебя могут еще вернуть? Купили Джику, Ву. Не обидно, что сложилась такая ситуация?

— Не знаю, по сравнению с тем, что у меня было в «Спартаке», сейчас получаю достаточно игровой практики. Всегда хочется играть. У них свои проблемы. Взяли защитников, перешли на четыре — кому-то в любом случае придется сидеть еще.

— Плюс еще лимит на легионеров...

— Без разницы, лимит — не лимит. Это, скажем так, их головная боль скорее, чем моя.

29-летний россиянин выступает за самарский клуб на правах аренды из «Спартака». Контракт Чернова со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года.