Защитник «Крыльев» Бейл — о шансах на сохранение в РПЛ: «У нас 26 очков, этого мало»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в комментарии для «СЭ» высказался о шансах на сохранение клуба в РПЛ.

— Я думаю, мы начали очень плохо. Первые десять минут слабые. Потом чуть лучше. Второй тайм был хорошим. Набрали три очень важных очка. Сейчас у нас 26 очков, этого мало, нам нужно больше. После 3:1 был очень рад. Много эмоций, — сказал Бейл «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают 11-е место в РПЛ.