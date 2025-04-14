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14 апреля, 11:10

Орлов: «Зенит» выиграл у «Краснодара» почти всю борьбу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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«Зенит» празднует победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

«Конечно, «Зенит» превзошел соперника именно по игре. Это очевидно, тут даже двух мнений быть не может. «Краснодар» весной славился высоким уровнем ведением единоборств. Но в воскресенье хозяева выиграли почти всю борьбу.

Поэтому «Зенит» получает жирную пятерку. По всем параметрам — молодцы! Вот это была победная, чемпионская игра. Но два очка отставания от «Краснодара» никто не отменял. Все впереди. В то же время гол Энрике, безусловно, может стать решающим. Теперь питерцы превосходят «быков» по личным встречам», — сказал Орлов.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков и&nbsp;Александр Соболев.«Чемпионская игра «Зенита». Какие попадания Семака! Он и Соболева перевоспитал». Орлов — о победе Питера над «Краснодаром»

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на 2 очка.

ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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