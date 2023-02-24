Алонсо: «Чувствую себя хорошо и спокойно в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в разговоре с «СЭ» рассказал о впечатлениях от России.

«Впечатления от Москвы и России в целом? В Москве сейчас достаточно холодно. Но я чувствую себя хорошо и спокойно «Краснодаре». Надеюсь, что чемпионат мы закончим на хорошей ноте», — сказал Алонсо «СЭ».

Ранее Алонсо в матче FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» (0:3) дебютировал за быков.

29-летний спортсмен стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, а в марте приостановил контракт с клубом. До 31 декабря он на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро», в составе которого провел 44 матча и сделал 3 результативных передачи.