Защитник «Краснодара» Алонсо: «Ивич — хороший тренер»
Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в разговоре с «СЭ» рассказал о впечатлениях от работы с главным тренером команды Владимиром Ивичем.
«Ивич — хороший тренер, как и вся команда. Сейчас мы упорно работаем, перемены всегда требуют времени, чтобы адаптироваться. Нам надо работать и думать о следующем матче», — сказал Алонсо «СЭ».
Ивич возглавил «Краснодар» 4 января. Ранее 45-летний серб работал в ПАОКе, «Маккаби» и «Уотфорде».
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
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|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
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|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
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|5.03
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|
Сочи – ЦСКА
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|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
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|3
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