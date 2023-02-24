Защитник «Краснодара» Алонсо: «Ивич — хороший тренер»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в разговоре с «СЭ» рассказал о впечатлениях от работы с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Ивич — хороший тренер, как и вся команда. Сейчас мы упорно работаем, перемены всегда требуют времени, чтобы адаптироваться. Нам надо работать и думать о следующем матче», — сказал Алонсо «СЭ».

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января. Ранее 45-летний серб работал в ПАОКе, «Маккаби» и «Уотфорде».