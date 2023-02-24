Медина пожелал Гайчу успехов в «Вероне»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход форварда армейцев Адольфо Гайча в «Верону».

— Гайч покинул ЦСКА, общаетесь с ним?

— Да, это наш хороший друг. Мы до сих пор остаемся в хороших отношениях, общаемся.

— Что думаете о его будущем в «Вероне»?

— Думаю, у него все получится! Это очень большой профессионал, он упорно работает. Как человек он тоже хороший. Все будет хорошо.

Гайч перешел в «Верону» на правах аренды. Перед уходом в итальянский клуб игрок продлил контракт с ЦСКА, теперь он действует до конца декабря 2025 года. В сезоне-2022/23 Гайч провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

«Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А с 13 очками в 20 матчах.