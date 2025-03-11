Парагвайский новичок «Динамо» Касерес назвал прекрасной «ВТБ Арену»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес ответил на вопрос «СЭ» об адаптации в московском клубе.

— Адаптация проходит очень хорошо. Стадион прекрасный! Надеюсь, я смогу сыграть еще много матчей здесь, — сказал Касерес «СЭ».

Касерес присоединился к «Динамо» 19 февраля, подписав контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года. Ранее 24-летний парагваец выступал за аргентинский «Ланус».