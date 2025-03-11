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11 марта 2025, 14:00

Парагвайский новичок «Динамо» Касерес назвал прекрасной «ВТБ Арену»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Динамо» Хуан Касерес ответил на вопрос «СЭ» об адаптации в московском клубе.

— Адаптация проходит очень хорошо. Стадион прекрасный! Надеюсь, я смогу сыграть еще много матчей здесь, — сказал Касерес «СЭ».

Касерес присоединился к «Динамо» 19 февраля, подписав контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года. Ранее 24-летний парагваец выступал за аргентинский «Ланус».

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ФК Динамо (Москва)
Хуан Касерес
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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