Парагвайский новичок «Динамо» Касерес назвал прекрасной «ВТБ Арену»
Защитник «Динамо» Хуан Касерес ответил на вопрос «СЭ» об адаптации в московском клубе.
— Адаптация проходит очень хорошо. Стадион прекрасный! Надеюсь, я смогу сыграть еще много матчей здесь, — сказал Касерес «СЭ».
Касерес присоединился к «Динамо» 19 февраля, подписав контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года. Ранее 24-летний парагваец выступал за аргентинский «Ланус».
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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