Джикия: «Задача «Химок» — набирать очки в матчах с прямыми конкурентами»

Защитник «Химок» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче с «Пари НН» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

На 28-й минуте при счете 1:0 в пользу подмосковной команды его заменил Стефан Мелентиевич. Джикия получил травму после наступа от форварда нижегородцев Александра Кокшарова.

— Как здоровье?

— Спасибо, все хорошо.

— Сегодня победа против прямого конкурента «Пари НН». Есть ли особый настрой в матчах против прямых конкурентов?

— Это наша главная задача — набирать очки в матчах с ними. Слава Богу, что получается это делать. Надеюсь, в дальнейшем это тоже будет получаться.

— Была встреча с руководством. Она обнадежила?

— Да, встреча была. Но то, что было на встрече — останется там же. Я лично гарантировал. Сегодняшняя победа говорит о том, что все ребята выполняют свою работу хорошо.

— Правда ли, что Мирзов сцепился с Садыговым?

— Это бред.

(Дарик Агаларов)