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Идову: «Могу понять легионеров, которые уехали, за такое решение нельзя никого упрекать»

Идову заявил, что может понять легионеров, которые уехали из РПЛ
Мария Куцубеева
,  
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Защитник «Химок» Брайн Идову высказался об уходе легионеров из РПЛ.

«Могу понять легионеров, которые уехали. Знаю про Дагерстола. Семья постоянно ему писала, переживали. Понимал, что приостановит контракт. Не стал неожиданностью его отъезд. За такое решение нельзя никого упрекать. Возвращение? Тут зависит от желания игрока. Еще и руководство, захочет ли вернуть их. Решение можно будет понять, если не захотят возвращать игрока, который приостановил контракт», — заявил Идову.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Зарубежным футболистам в России разрешили в одностороннем порядке расторгать соглашения с клубами.

Брайн Идову
Футбол
ФК Химки
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
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Краснодар

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