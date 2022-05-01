Газизов: «Года через два-три в РПЛ будут новые звезды»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) отметил, что при расширении лиги через два-три года появятся новые звезды.
— У вас в клубе находился двоюродный брат Лукаку. Может, вы сейчас с ним на связи?
— Я с ним не на связи. Он хороший парень, наигрывался с нами, но так складывается история. Даже когда мы договаривались с «Рейнджерс», когда он придет, был пункт, что если будут определенное действие, они могут его отозвать из аренды. Они этим и воспользовались.
— Что надо сделать, чтобы перезагрузиться сейчас российскому футболу?
— Да ничего. 18 команд, будет больше российских игроков, года через два-три будут новые звезды.
— Многие говорят, что будет еще скучнее, потому что будет больше матчей команд, находящихся в низу турнирной таблицы.
— Кто это говорит? Московские команды? Питерские? Нам интересно сегодня было играть с «Химками». Каждый решает локальные вопросы. Не могут все бороться за первое место. Понятно, что все болельщики хотят атакующую игру, но так не бывает. Давайте реально поймем, как устроен футбол и жизнь. Одни делают одно, другие — другое.
— Новые звезды — это из-за того, что многие иностранцы уедут?
— Многие же не уедут, если клубы смогут им платить. Я за хороших иностранцев, пусть платят им, пусть играют. но «Уфа» будет стараться искать молодых и прогрессивных футболистов, независимо от их национальности в своем ценовом диапазоне.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
9
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
10
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
13
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|2 : 1
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|1 : 1
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0