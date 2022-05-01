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Газизов: «Года через два-три в РПЛ будут новые звезды»

Газизов заявил, что «Уфа» будет стараться искать молодых и прогрессивных футболистов
Мария Куцубеева
,  
Севастиан Терлецкий
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) отметил, что при расширении лиги через два-три года появятся новые звезды.

— У вас в клубе находился двоюродный брат Лукаку. Может, вы сейчас с ним на связи?

— Я с ним не на связи. Он хороший парень, наигрывался с нами, но так складывается история. Даже когда мы договаривались с «Рейнджерс», когда он придет, был пункт, что если будут определенное действие, они могут его отозвать из аренды. Они этим и воспользовались.

— Что надо сделать, чтобы перезагрузиться сейчас российскому футболу?

— Да ничего. 18 команд, будет больше российских игроков, года через два-три будут новые звезды.

— Многие говорят, что будет еще скучнее, потому что будет больше матчей команд, находящихся в низу турнирной таблицы.

— Кто это говорит? Московские команды? Питерские? Нам интересно сегодня было играть с «Химками». Каждый решает локальные вопросы. Не могут все бороться за первое место. Понятно, что все болельщики хотят атакующую игру, но так не бывает. Давайте реально поймем, как устроен футбол и жизнь. Одни делают одно, другие — другое.

— Новые звезды — это из-за того, что многие иностранцы уедут?

— Многие же не уедут, если клубы смогут им платить. Я за хороших иностранцев, пусть платят им, пусть играют. но «Уфа» будет стараться искать молодых и прогрессивных футболистов, независимо от их национальности в своем ценовом диапазоне.

ФК Уфа
Шамиль Газизов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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