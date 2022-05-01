Газизов: «Года через два-три в РПЛ будут новые звезды»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:1) отметил, что при расширении лиги через два-три года появятся новые звезды.

— У вас в клубе находился двоюродный брат Лукаку. Может, вы сейчас с ним на связи?

— Я с ним не на связи. Он хороший парень, наигрывался с нами, но так складывается история. Даже когда мы договаривались с «Рейнджерс», когда он придет, был пункт, что если будут определенное действие, они могут его отозвать из аренды. Они этим и воспользовались.

— Что надо сделать, чтобы перезагрузиться сейчас российскому футболу?

— Да ничего. 18 команд, будет больше российских игроков, года через два-три будут новые звезды.

— Многие говорят, что будет еще скучнее, потому что будет больше матчей команд, находящихся в низу турнирной таблицы.

— Кто это говорит? Московские команды? Питерские? Нам интересно сегодня было играть с «Химками». Каждый решает локальные вопросы. Не могут все бороться за первое место. Понятно, что все болельщики хотят атакующую игру, но так не бывает. Давайте реально поймем, как устроен футбол и жизнь. Одни делают одно, другие — другое.

— Новые звезды — это из-за того, что многие иностранцы уедут?

— Многие же не уедут, если клубы смогут им платить. Я за хороших иностранцев, пусть платят им, пусть играют. но «Уфа» будет стараться искать молодых и прогрессивных футболистов, независимо от их национальности в своем ценовом диапазоне.