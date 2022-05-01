«Химки» дома сыграли вничью с «Уфой» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 12-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве. С поля за фол на голкипере «Уфы» Александре Беленове был удален защитник Эльмир Набиуллин.

Первый гол на 31-й минуте забил нападающий «Химок» Илья Кухарчук. На 90+2-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти и сравнял счет в матче.

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» находится на 15-й позиции (23 очка).