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«Химки» — «Уфа»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

Видеообзор матча 27-го тура РПЛ «Химки» — «Уфа»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Химки» — «Уфа» — 1:1.
Фото ФК «Уфа»

«Химки» дома сыграли вничью с «Уфой» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 12-й минуте матча хозяева остались в меньшинстве. С поля за фол на голкипере «Уфы» Александре Беленове был удален защитник Эльмир Набиуллин.

Первый гол на 31-й минуте забил нападающий «Химок» Илья Кухарчук. На 90+2-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти и сравнял счет в матче.

«Химки» набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» находится на 15-й позиции (23 очка).

Гамид Агаларов
Илья Кухарчук
Футбол
ФК Уфа
ФК Химки
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