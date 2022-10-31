Сергей Семак установил рекорд «Зенита» по числу побед в чемпионате России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил клубный рекорд по числу побед в чемпионате страны, сообщает пресс-служба клуба.

Выездная победа над «Краснодаром» (1:0) в рамках 15-го тура РПЛ стала для главного тренера сине-бело-голубых 92-й в чемпионате России.

Топ-5 главных тренеров «Зенита» по числу побед в чемпионате

1. Сергей Семак — 92 победы, 136 матчей

2. Юрий Морозов — 91 победа, 237 матчей

3. Павел Садырин — 76 побед, 182 матча

4. Лучано Спаллетти — 74 победы, 124 матча

5. Властимил Петржела — 48 побед, 96 матчей