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Защитник Гапон расторг контракт с «Химками»

13:10
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Защитник Евгений Гапон покидает «Химки». Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

«Химки» — для меня не просто команда. Я пришел в клуб еще в юношеском возрасте — тогда я только начинал карьеру и впервые сыграл в Премьер-Лиге. В 2019-м я вернулся и могу сказать, через 10 лет в команде осталась такая же семейная атмосфера и большое желание побеждать. Уходить всегда грустно. С «Химками» мы одержали много побед, было немало приятных эмоций. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Также благодарю партнеров по команде, персонал и руководство клуба. Желаю «Химкам» удачи в дальнейшем!» — цитирует Гапона официальный сайт клуба.

В общей сложности в составе красно-черных 30-летний защитник провел 76 матчей и забил 2 гола. В минувшем сезоне он помог команде выйти в РПЛ и завоевать серебряные медали Кубка России.

 

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/may/evgeniy-gapon-rastorg-kontrakt-s-khimkami/

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