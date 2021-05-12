Защитник Гапон расторг контракт с «Химками»

Защитник Евгений Гапон покидает «Химки». Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.

«Химки» — для меня не просто команда. Я пришел в клуб еще в юношеском возрасте — тогда я только начинал карьеру и впервые сыграл в Премьер-Лиге. В 2019-м я вернулся и могу сказать, через 10 лет в команде осталась такая же семейная атмосфера и большое желание побеждать. Уходить всегда грустно. С «Химками» мы одержали много побед, было немало приятных эмоций. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Также благодарю партнеров по команде, персонал и руководство клуба. Желаю «Химкам» удачи в дальнейшем!» — цитирует Гапона официальный сайт клуба.

В общей сложности в составе красно-черных 30-летний защитник провел 76 матчей и забил 2 гола. В минувшем сезоне он помог команде выйти в РПЛ и завоевать серебряные медали Кубка России.