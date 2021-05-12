Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы по итогам сезона
13:11
«Газпром Арена» стал самой посещаемым стадионом Европы по итогам сезона, сообщается на официальном сайте «Зенита».
В среднем на домашних играх петербуржцев во всех турнирах побывали 18 937 зрителей. Также стадион «Зенита» вошел в тройку самых заполняемых в мире, уступив китайскому «Гуанчжоу» (28 059 в двух матчах Суперлиги сезона-2021) и американской «Атланте Юнайтед» (20 335 в одной игре кампании-2021).
«Зенит» 2 мая разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно завоевал восьмое чемпионство в своей истории, а также третье подряд.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-12-gazprom-arena-stala-samoy-poseshchaemoy-arenoy-evropy-po-itogam-sezona-2020-21.htm
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