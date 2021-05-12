Стадион «Зенита» стал самой посещаемой ареной Европы по итогам сезона

«Газпром Арена» стал самой посещаемым стадионом Европы по итогам сезона, сообщается на официальном сайте «Зенита».

В среднем на домашних играх петербуржцев во всех турнирах побывали 18 937 зрителей. Также стадион «Зенита» вошел в тройку самых заполняемых в мире, уступив китайскому «Гуанчжоу» (28 059 в двух матчах Суперлиги сезона-2021) и американской «Атланте Юнайтед» (20 335 в одной игре кампании-2021).

«Зенит» 2 мая разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 и досрочно завоевал восьмое чемпионство в своей истории, а также третье подряд.