Геркус уверен: CAS не поможет «Оренбургу» попасть в РПЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не поможет «Оренбургу» в случае, если клуб не получит лицензию для выступления в Тинькофф РПЛ.

«Юристы могут меня поправить, но в моем понимании в этот суд можно обратиться, если одна из сторон нарушила условие договора, в котором заранее было оговорено, что в случае разногласий окончательное решение принимает CAS. А в случае «Оренбурга» никакого договора не было. Они претендуют на участие в турнире — чемпионате России — в обход требований к участникам, указывая на то, что они, мол, имеют право там участвовать. И требования (по вместимости стадиона и прочие) к ним не относятся. Раньше же играли. И спортивный принцип! Все это очень эмоционально, но предмета иска нет. CAS не поможет», — написал в своем Telegram-канале Геркус.

«Оренбург» гарантировал себе второе место в ФНЛ, что позволяет выйти в РПЛ. Однако участие клуба в элите будет определено позднее. Пока «Оренбург» не смог получить лицензию РФС. Сегодня, 12 мая спортивный директор клуба, Дмитрий Андреев заявил, что планирует обратиться в CAS в случае, если не получит лицензию для выступления в премьер-лиге.