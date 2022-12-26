Защитник «Факела» Суслов высказался о переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Защитник «Факела» Кирилл Суслов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я даже не знаю, честно говоря, есть ли в этом смысл. Нужно смотреть на ситуацию и сколько она еще продлится. Решения все равно не нам же принимать», — приводит слова Суслова Metaratings.ru

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.