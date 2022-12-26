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Агент Шлегеля: «Есть предложения из Италии, но Родриго предпочитает Россию»

Агент Шлегеля заявил, что у игрока есть предложения из Италии, но он хочет играть в России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья, представляющий интересы защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, заявил о том, что «Локомотив» ведет переговоры по трансферу аргентинца.

«Мы ведем переговоры с «Локомотивом». В них есть серьезный прогресс. Клуб проявил настоящий интерес. Родриго Шлегель очень хочет играть в такой великой команде, как «Локомотив». Но я не хочу создавать ложные ожидания и забегать вперед. Нам очень нравится идея играть в России. Конечно, кроме «Локомотива», есть интерес со стороны одной крупной команды из Португалии и двух команд из Серии А. Но Шлегель предпочитает играть в России. Родриго очень любит российский футбол и готов играть в этой лиге, не задумываясь о внутреннем положении дел в стране и отсутствии еврокубков. «Локомотив» — очень большая команда. Это стремление для Родриго», — приводит слова Арандильи Sport24.

В сезоне-2022 Шлегель провел за «Орландо» 36 игр и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 2 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-26-agent-shlegelya-vedem-peregovory-s-lokomotivom-yest-predlozheniya-iz-italii-no-rodrigo-predpochitayet-rossiyu
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