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Сегодня, 16:10

Бышовец рассказал, почему долгое время находился без работы

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что не завершал карьеру и рассказал о своей готовности рассмотреть интересное предложение.

«Я не объявлял о завершении тренерской карьеры и не заканчивал ее. Это для меня больше, чем профессия, это служение. Я не работаю не потому, что я не знаю, а потому, что я знаю. Для меня футбол — это не только результат. Есть некая исключительность, которая, может быть, и является одной из причин, почему я не работаю. Не такой как все. Достиг того, чего никто не достигал. Готов ли я кого-то возглавить? Я веду здоровый образ жизни, общаюсь с игроками и тренерами сборной, держу руку на пульсе. Для меня важно, насколько предложение будет интересно и полезно. Футбольный азарт во мне есть еще какой!» — приводит слова Бышовца Legalbet.

Последним клубом, в котором работал 76-летний специалист, был московский «Локомотив». Заключительная игра «железнодорожников» под руководством Бышовца прошла 11 ноября 2007 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/bishovetc-zayavil-chto-ne-zakanchival-trenerskuyu/
Анатолий Бышовец
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
4
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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