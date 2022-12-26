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Защитник «Факела» Суслов: «Рахимич — золотой человек, мы его называли папой, он всегда молодых наставлял»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Факела» Кирилл Суслов рассказал о работе с основной командой ЦСКА.

«Леонид Викторович Слуцкий задействовал меня на тренировках с первой командой, когда сборники разъезжались. Хорошо помню, что с передачи Марка Гонсалеса забил в товарищеской игре в ворота «Актобе». Хорошо помню Рахимича — золотой человек, мы его называли папой, потому что он всегда молодых наставлял», — приводит слова Суслова Metaratings.ru.

Элвер Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. Он провел за московскую команду 346 матчей, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Боснийский хавбек семь раз становился обладателем Кубка России, а также выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-fakela-suslov-rakhimich-zolotoy-chelovek-my-ego-nazyvali-papoy-on-vsegda-molodykh-nastav-1450451/
Элвер Рахимич
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ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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