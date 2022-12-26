Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Булыкин назвал главные разочарования 2022 года в футболе

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал главные футбольные разочарования 2022 года.

— Главное разочарование — отстранение России от прекрасного праздника, от чемпионата мира в Катаре, — цитирует «Спорт День за Днем» Булыкина. — Все его смотрели и радовались. Очень разочаровало, что нас отстранили от него.

— Кто в РПЛ разочаровал вас сильнее всего?

— Конечно, «Локомотив». Команда в зоне стыков, такого никогда не было. Это главное разочарование.

— А если говорить про игрока?

— Гамид Агаларов. Для меня это большое разочарование. Был лучшим бомбардиром, но сделал неправильный шаг, и все про него забыли.

Агаларов стал лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в РПЛ с 19 голами за «Уфу». Летом 22-летний форвард перешел в «Ахмат». В текущем сезоне Агаларов провел 10 матчей в РПЛ и отметился одним голом.

Источник: Спорт День за Днем
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрепетов: «Бердыев — фундаментальная фигура для «Сочи»

Защитник «Факела» Суслов: «Рахимич — золотой человек, мы его называли папой, он всегда молодых наставлял»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости