Брызгалов: «Болельщики «Факела» — лучшие в России»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов отметил поддержку воронежских болельщиков в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА.

Игра проходила 26 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и завершилась нулевой ничьей.

«Болельщики «Факела» — лучшие в России. Поддержка была — топ, мы их слышали. Уверены, что дома будет полный стадион на ближайшую игру», — цитирует Брызгалова «РБ Спорт».

Армейцы с 24 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» 11 баллов и 14-я строчка.